Moraes vota para condenar financiador do 8 de janeiro a 17 anos de prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (27/6) para condenar o réu Pedro Luís Kurunczi, acusado de pagar por ônibus que levaram extremistas a Brasília para os ataques de 8 de janeiro de 2023. Essa foi a primeira vez que um financiador dos atos golpistas foi julgado pela Corte.



Segundo Moraes, Kurunczi não apenas financiou, mas teve “participação ativa” na articulação e na mobilização dos golpistas que participaram dos atos violentos. A denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) aponta que ele foi responsável pela contratação de quatro ônibus que transportaram 153 pessoas de Londrina (PR) à capital federal, em 6 de janeiro de 2023. O custo teria sido de R$ 59 mil.

Alexandre de Moraes ressaltou que a denúncia reuniu provas da participação ativa do réu. Ele citou a transferência bancária realizada pela mãe do réu para sua conta pessoal, seguida do pagamento à empresa de transporte — o que evidencia a tentativa de mascarar a origem dos recursos.

“Não se trata de um mero simpatizante. O réu atuou de forma coordenada, consciente e contínua para viabilizar os crimes praticados. Sua atuação se deu meses antes da ação, com adesão clara aos propósitos antidemocráticos”, afirmou o relator.

Nos autos, a defesa de Pedro Kurunczi afirmou que ele "apenas frequentou o movimento de protesto instalado em frente ao Tiro de Guerra de Londrina, o qual sempre se manteve pacífico e ordeiro" e que "concordou em fazer uma tomada de preços para fretar quatro ônibus.

O julgamento ocorre no plenário virtual da Corte — sistema em que os magistrados votam sem a necessidade de discussão presencial sobre o tema — com prazo para deliberação até agosto.

