Vereadora propõe tornar Kanye West persona non grata em SP: "Banalização da violência"

As críticas a Kanye West pela música Heil Hitler ultrapassaram as barreiras cibernéticas e alcançaram a política mundial. Prova disso é que a vereadora de São Paulo, Zoe Martínez (PL), protocolou, nesta quarta (2/7), um projeto de lei que declara o rapper uma pessoa non grata na capital paulista, já que o rapper estará na cidade para um show.

No decreto, Zoe questiona a composição recém lançada que referencia o ditador nazista Adolf Hitler e faz apologia a crimes contra a humanidade. “Ao lançar uma obra com esse título e conteúdo, Kanye West incorre em clara apologia ao nazismo. São Paulo, uma das cidades mais diversas e acolhedoras do mundo, não pode se calar diante de manifestações que atentam contra os valores democráticos e os direitos humanos", pontuou.

"Permitir que um agente público ou cultural cometa, sem consequências, atos que glorifiquem ou minimizem esse regime é um desserviço à memória histórica e uma afronta aos compromissos civilizatórios que sustentam nossa democracia”, acrescentou a vereadora na ação. "Promover ou trivializar tais símbolos e expressões constitui não apenas um atentado à memória das vítimas, mas também um perigoso incentivo à banalização da violência."

Caso o projeto seja aprovado pelo legislativo, Kanye será considerado uma pessoa indesejada em São Paulo — onde tem um show marcado para o dia 29 de novembro. Além do Brasil, a Austrália também se posicionou contra o artista e cancelou o visto do rapper ao país. "Não precisamos disso na Austrália", disse o ministro Tony Burke.

Polêmicas criminosas

A expressão “Heil Hitler" é uma saudação difundida pelos seguidores do nazismo — responsável pela morte de milhões de judeus, além de perseguições e assassinatos sistemáticos de opositores políticos, como apontado pela vereadora.

Kanye West é conhecido por acumular polêmicas ao longo da carreira, e chegou a se declarar nazista aos seus seguidores do X (antigo Twitter) — alegação que retirou pouco tempo depois. Embora tenha comercializado camisetas estampadas de suásticas, escreveu: “Depois de refletir, cheguei à conclusão de que não sou nazista.”

No entanto, depois disso, lançou a música com a saudação nazista. A música foi disponibiliza para streaming, mas após causar indignação, foi retirada pelas próprias plataformas musicais.

