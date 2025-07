Lula propõe soberania digital e polo tecnológico no Mercosul

Em discurso na Cúpula do Mercosul, nesta quinta-feira (3/7) em Buenos Aires, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma ampla agenda de desenvolvimento tecnológico para a América do Sul, com foco na soberania digital, inovação regional e autonomia em saúde. Para o presidente, o bloco deve assumir protagonismo frente à concentração global de novas tecnologias nas mãos de poucos países e grandes corporações.

“Novas tecnologias estão concentradas nas mãos de um pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países”, alertou Lula. Segundo ele, essa concentração representa um risco à independência econômica e informacional da região. Como resposta, o presidente sugeriu a expansão da parceria firmada recentemente entre Brasil e Chile para a criação de modelos de Inteligência Artificial (IA) que reflitam as realidades culturais e linguísticas da América Latina.

“A iniciativa pode ser ampliada para todo o Mercosul e para a América do Sul. Precisamos desenvolver capacidades computacionais locais, respeitar a proteção de dados e investir na infraestrutura energética que esse salto tecnológico exige”, afirmou.

Lula defendeu ainda a instalação de centros de dados (data centers) no continente como passo essencial para garantir a chamada soberania digital. De acordo com o presidente, além de reduzir a dependência de servidores estrangeiros, essas estruturas impulsionariam a economia digital regional e protegeriam informações sensíveis de governos e cidadãos sul-americanos.

Saúde

Outro ponto destacado foi a vulnerabilidade evidenciada durante a pandemia de covid-19, quando países da região enfrentaram dificuldades para obter vacinas e insumos médicos. "A pandemia escancarou nossa dependência e a falta de acesso a tecnologias de saúde", lembrou.

Como alternativa, o presidente propôs transformar o Mercosul em um polo regional de tecnologias da saúde, voltado à produção de vacinas, medicamentos e equipamentos médicos com capacidade de atender às demandas internas. A proposta está alinhada com a estratégia brasileira de reindustrialização com inovação, uma das bandeiras do atual governo.

Lula ressaltou ainda que os países do bloco devem priorizar a ciência, a tecnologia e a inovação como ferramentas de desenvolvimento soberano e inclusão social. “A tecnologia não pode ser monopólio de alguns. Ela deve ser instrumento de libertação para todos os nossos povos”, declarou.