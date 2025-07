Lula acena à reeleição: "Pela primeira vez, presidente eleito quatro vezes"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva projetou, nesta sexta-feira (4/7), concorrer à reeleição no pleito do próximo ano. Segundo ele, caso ganhe mais quatro anos no poder, o país terá, pela primeira vez na história, um presidente eleito quatro vezes.

"Eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem porque, se tudo estiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes", afirmou Lula, em discurso realizado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para anunciar investimentos em refino e petroquímica.

Leia também: Lula elogia Magda Chambriard e cobra fiscalização sobre preço dos combustíveis

Na ocasião, o presidente também elogiou a chefe da Petrobras, Magda Chambriard, e criticou os altos preços dos combustíveis nos postos. “Quem olha pra Magda assim, à primeira vista, essa mulher frágil, que anda devagar, que fala manso, às vezes eu tenho até dificuldade de entender, pensa que ela não tem condições de dirigir uma empresa da magnitude da Petrobras”, afirmou. “E a surpresa é que a companheira Magda é extraordinariamente competente, não pra dirigir uma Petrobras, pra dirigir duas Petrobras, ela teria competência”, completou.

Conflito com a oposição

Lula ainda negou haver uma "briga" entre o governo e o Congresso. Segundo ele, divergências entre os poderes são resolvidas por meio da negociação.

Leia também: Moraes suspende decretos do IOF e convoca audiência de conciliação

"Deixa eu falar uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses dois anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso", afirmou.