Lula rebate Donald Trump após presidente americano defender Jair Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu nesta segunda-feira (7/7) declaração feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula disse que o Brasil não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”, e afirmou que as instituições brasileiras são “sólidas e independentes”. O chefe do Executivo também comentou que ninguém está acima da lei, “sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito”.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito”, escreveu Lula em nota oficial.

Trump defende Bolsonaro

Trump publicou um texto em defesa de Bolsonaro no final da manhã. Segundo ele, o ex-presidente brasileiro “não é culpado de nada”, e que Bolsonaro e seus familiares sofrem uma “caça às bruxas”.

“O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil – chama-se eleição. Deixem o Bolsonaro em paz!”, escreveu Trump.

Jair Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) suspeito de ter comandado uma tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023, incluindo um plano para assassinar o presidente Lula e outras autoridades.

Em março deste ano, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, mudou-se para os Estados Unidos e está dedicado a cobrar ações do governo Trump e de parlamentares norte-americanos contra o governo brasileiro e contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.