Trump pede para deixarem Bolsonaro em "paz": "Não é culpado de nada"

Trump: "O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro" - (crédito: Alan Santos/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em postagem na plataforma Truth Social, nesta segunda-feira (7/7), o republicano afirmou o político do PL não é "culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo". Trump também descreveu Bolsonaro como um "líder forte, que realmente amava o país, e um negociador muito duro em comércio".

"O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Sua eleição foi muito apertada e agora, ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político", escreveu Trump.

Trump também disse que Bolsonaro é alvo de um "caça às bruxas" e pediu para deixá-lo em "paz". "O Grande Povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo à caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil — chama-se eleição", citou.

Bolsonaro está inelegível por oito anos e é réu na Ação Penal 2668, que apura tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. Ao todo, a Procuradoria-Geral da União denunciou 34 pessoas por envolvimento na trama golpista. Todos foram acusados por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio público tombado e dano qualificado por emprego de violência e grave ameaça.

