Eduardo Bolsonaro comemora fala de Trump com parlamentares da oposição

Eduardo Bolsonaro viajou em fevereiro deste ano viajou aos Estados Unidos, com o intuito de conseguir o apoio do governo americano ao seu pai, que é réu no STF - (crédito: Reprodução/X)

A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi celebrada por parlamentares da oposição no Brasil. Em pronunciamentos, líderes e parlamentares da direita viram na fala de Trump uma chancela às bandeiras conservadoras e uma demonstração de alinhamento ideológico que extrapola fronteiras nacionais.

Trump afirmou que Jair Bolsonaro foi “um grande líder para o Brasil” e criticou os processos judiciais enfrentados pelo ex-presidente brasileiro. “Bolsonaro é um patriota que lutou contra o sistema corrupto”, declarou o republicano, comparando a situação do aliado à sua própria batalha contra o que chama de “deep state” nos EUA.

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - que em fevereiro deste ano viajou aos Estados Unidos, com o intuito de conseguir o apoio do governo americano ao seu pai, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) em uma investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado - se posicionou dizendo que esta não seria a única manifestação do presidente norte-americano que não poderia “passar mais detalhes sobre isso”.

“O que posso dizer é que esta não será a única novidade vinda dos EUA neste próximo tempo. Aproveito para agradecer a todos que se empenham nesta batalha. Apoiem a nota de Donald Trump na Truth Social e demais redes”, disse o político que em fevereiro

Em outra publicação, Eduardo repostou uma publicação de Jason Millerdo, que é ex-conselheiro político de Trump, em que ele diz que “as coisas estão mudando” e que “quem toma o tapa não esquece".

“Jason Miller foi detido por horas no aeroporto de Brasília em 2021 a mando de Moraes. Eles jamais imaginaram que Donald Trump voltaria à Casa Branca. Moraes já avisou: ele ficará na suprema corte até 2043 e o governo Trump acaba em 2029…”, disse o parlamentar licenciado.

Para o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), a declaração de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro “representa muito mais do que um gesto de solidariedade pessoal", mas se trata de um alerta claro “vindo de uma das maiores lideranças políticas mundiais, sobre o grave momento que o Brasil está enfrentando”.

Leia também: Lula rebate Donald Trump após presidente americano defender Jair Bolsonaro

“Quando um aliado estratégico como Trump expressa publicamente sua preocupação, é porque a situação brasileira já rompeu as barreiras da política doméstica e se tornou um caso de repercussão internacional. O que se vê hoje não é a busca por justiça — mas um projeto deliberado de eliminação política. Bolsonaro está sendo alvo de um processo que reúne traços claros de lawfare: uso seletivo da lei para fins de perseguição política. Aqueles que outrora denunciavam a prática de abusos judiciais contra seus próprios líderes hoje aplaudem a instrumentalização do Judiciário para remover adversários da disputa eleitoral. A esquerda brasileira, que se dizia vítima de perseguição, tornou-se agora promotora da censura, do autoritarismo e da repressão contra quem pensa diferente”, disse o político em nota enviada ao Correio.

Moção de apoio a Trump

Além de comemorar, o líder do Partido Liberal na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-AL), protocolou uma Moção Oficial de Apoio ao presidente Donald Trump. Segundo ele, “em nome da verdade, da democracia e da aliança entre conservadores que não se curvam ao sistema”.

“Donald J. Trump quebrou o silêncio global e disse o que todos veem, mas poucos têm coragem de declarar: Bolsonaro está sendo perseguido. Não por crimes mas por ter lutado pelo povo. Trump não defendeu apenas Bolsonaro. Ele defendeu o direito do povo brasileiro de escolher seus líderes tribunais aparelhados nas urnas, não em a história registrará esse dia: um líder americano levantou a voz...e o Parlamento brasileiro não ficou calado. Bolsonaro não está só. O Brasil está de pé. E o mundo está assistindo”, disse o deputado bolsonarista.