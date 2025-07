STF mantém preso homem que tentou explodir caminhão-tanque em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão preventiva de Alan Diego dos Santos Rodrigues, condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) por participar da tentativa de explosão próximo ao aeroporto de Brasília, em 2022.

As investigações indicam que ele foi o responsável por depositar o artefato explosivo no eixo esquerdo de um caminhão-tanque estacionado nas imediações do aeroporto. Ele foi condenado pelos crimes de explosão e incêndio. De acordo com o Supremo, não cabem mais recursos contra essa condenação.

Em junho desse ano, a prisão preventiva de Alan Diego foi cumprida por determinação do STF após denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que identificou indícios de participação de Rodrigues na tentativa de golpe de Estado.

Segundo o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, a liberdade de Rodrigues representaria risco à ordem pública. “Estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade”, escreveu o ministro na decisão.