Sensitiva dos famosos prevê novo atentado contra Donald Trump e faz alerta

A sensitiva e vidente das celebridades e políticos, Izadora Morais, voltou a causar alvoroço com suas previsões, agora envolvendo Donald Trump, que esteve aos holofotes após se envolver diretamente na escalada do conflito entre Israel e Irã, e que deve ser indicado ao prêmio Nobel da Paz.



Segundo Izadora, tantas controvérsias vão resultar em um novo atentado contra o ex-presidente norte-americano. “Será um livramento”, revela a sensitiva, que acertou o último ataque com impressionantes 6 horas de antecedência. Desta vez, no entanto, o cenário é ainda mais dramático: ela enxerga uma forte movimentação pelo impeachment de Trump e afirma categoricamente que ele não continuará no poder.



“Ele não vai cumprir o mandato. Vai ser deposto... ou assassinado. Essa é a realidade. Ele está escalando o ódio contra ele mesmo”, dispara Izadora, em uma revelação que já está repercutindo nas redes sociais e bastidores da política internacional.



Além do colapso político, Izadora prevê uma série de alianças polêmicas entre Trump e países europeus, o que, segundo ela, vai mergulhar os EUA numa nova crise — com consequências diretas para o Brasil. “Veremos o dólar disparar acima de R$ 7. Os preços vão explodir. Vai ser uma crise global, tumultos, guerras, e uma instabilidade sem precedentes”, afirma.



As previsões ousadas da sensitiva reacendem o debate sobre a imprevisibilidade de Trump e sua influência geopolítica. Entre os apoiadores, tensão. Entre os críticos, euforia. E no centro disso tudo, Izadora, a mulher que virou oráculo das celebridades e dos poderosos.