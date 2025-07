Moraes marca audiência de testemunhas dos núcleos 3 e 4 da trama golpista

As defesas têm prazo de cinco dias para solicitar alterações nas datas ou horários dos depoimentos, desde que respeitado o período previsto para as oitivas - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, agendou para os dias 14 a 23 de julho as oitivas de testemunhas dos núcleos 3 e 4 da tentativa de golpe. A Procuradoria-Geral da República (PGR), que atua como parte acusadora nas ações penais, desistiu de seis testemunhas inicialmente arroladas.

Ao autorizar parte dos depoimentos solicitados pelas defesas, Moraes indeferiu outros, alegando falta de justificativa, pertinência ou necessidade.

Núcleo 3



As investigações indicam que o núcleo 3 era formado majoritariamente por militares da ativa e da reserva do Exército, além de um policial federal. Segundo os autos, o grupo teria elaborado um “detalhado planejamento operacional”, batizado de Punhal Verde e Amarelo, que incluía até a possibilidade de assassinatos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.

Entre os métodos considerados, estariam o uso de substâncias químicas ou venenos para provocar um colapso orgânico em Lula, explorando sua condição de saúde à época. Confira o cronograma:

21/7 às 14h



Testemunhas de Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira: Marco Antônio Freire Gomes, Júlio César de Arruda, Marco Edson Gonçalves Dias, Senador General Hamilton Mourão, Sérgio Negraes, André Luís Novaes Miranda, Gustavo Henrique Dutra de Menezes e Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. 22/7 às 9h

Testemunhas de Bernardo Romão Corrêa Netto: Fernando José Sant´Ana Soares e Silva, Nilton Diniz Rodrigues, Cleverson Ney Magalhães e Carlos Alberto Klinguelfus Mendes.

Testemunhas de Fabrício Moreira de Bastos: Rodolfo Roque Salgueiro de La Veja, Roberto Pereira Angrizani, Jorge Alfredo Henriques Oliveira e Coronel Linhares.

Testemunhas de Márcio Nunes de Resende Júnior: Valério Stumpf Trindade e Marco Antônio Freire Gomes.

Testemunhas de Rodrigo Bezerra de Azevedo: Ledson Schwalb, Bruno Hammel Sobreira e Marco Édson Gonçalves Dias.

Testemunhas de Ronald Ferreira de Araújo Júnior: Carlos Giovani Delevati Pasini, Alexandre Castilho Bitencourt da Silva e Anderson Lima de Moura.

Testemunhas de Hélio Ferreira Lima: Davi Alecrim Ferreira Lima, Andressa Silva Costa, Fábio Matheus do Amaral, Eduardo Holcsik e Celso Antônio Vieira de Paiva Júnior.

Testemunhas de Rafael Martins de Oliveira: José Mucio Monteiro Filho, Carlos de Almeida Baptista Júnior e Lilian Pimentel Marcondes. 23/7 às 9h

Testemunhas de Wladimir Matos Soares: Alexandre Matias, Sérgio Rocha Cordeiro, Rodrigo Morais Fernandes, Elias Milhomens de Araújo, Fábio Shor, Paulo Fernando Bezerra, Maurício Teles Barbosa e Leonardo Monteiro.

Testemunhas de Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros: Arthur Palmeira Leite e Raimundo de Araújo Moura Júnior.

Núcleo 4

O núcleo 4 é acusado de disseminar notícias falsas sobre o processo eleitoral, com foco na confiabilidade das urnas eletrônicas, e de atuar para pressionar autoridades a aderir à tentativa de golpe. Um dos principais elementos usados na acusação é o laudo do Instituto Voto Legal (IVL), que apontava supostas falhas nas urnas eletrônicas e foi utilizado para sustentar a narrativa golpista por parte de integrantes do grupo. Confira o cronograma:

14/7 (9h e 14h)

Testemunhas da PGR: Eder Lindsay Magalhães Balbino, que também é testemunha comum com as defesas de Angelo Martins Denicoli e Carlos Cesar Moretzsohn Rocha e Mauro Barbosa Cid 15/7 (9h e 14h)

Testemunhas de Ailton Gonçalves Moraes Barros: Marco Antonio Freire Gomes e Carlos de Almeida Baptista Junior.

Testemunhas de Angelo Martins Denicoli: Paulo Licio de Geus (testemunha comum com a defesa de Carlos Cesar Moretzsohn Rocha).

Testemunhas de Carlos Cezar Moretzsohn Rocha: Julio Cesar Valente da Costa Junior, Valdemar Costa Neto, José Tadeu Candelária, Flavio Gottardo de Oliveira, François Martinot e Jorge Antonio de Oliveira Francisco.

Testemunhas de Giancarlo Gomes Rodrigues: Cristina Celia Fonseca Rodrigues, Rodrigo Esteves Filgueiras, Guilherme Ayres Jameli, Brunno Barcellos de Almeida, Tania Cavalcante Serra, Bruno Marques, Tarcisio Lima Santos Franco, Jonio Lucio Barbosa da Costa, Guilherme Dieguez Cândido, José Renato de Oliveira, Marcelo Carrijo de Oliveira, Stella Maria Souza de Oliveira, Francisco Ari Maia Junior e Paulo Henrique Pinho Sousa. 16/7 às 9h

Testemunha de Guilherme Marques Almeida: Dougmar Nascimento das Merces.

Testemunhas de defesa de Marcelo Araujo Bormevet: Luiz Gustavo da Silva Mota, Paulo Mauricio Fortunato Pinho, Marcelo Furtado Martins de Paula e Frank Marcio de Oliveira.

Testemunhas de Reginaldo Vieira de Abreu: Marcelo Nogueira de Sousa, Wagner Oliveira da Silva e Marcus Rogers Cavalcante Andrade.

No despacho, Moraes informou que as defesas têm um prazo de cinco dias para indicar a necessidade de alteração de datas e/ou horários para testemunhas, desde que dentro do período de oitiva.