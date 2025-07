Nikolas é denunciado pelo MP Eleitoral por difamar Fuad Noman; entenda

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pode ter os direitos políticos suspensos após o Ministério Público Eleitoral (MPE) de Minas Gerais denunciá-lo por difamação contra o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD-MG). A acusação do MPE também pede suspensão dos direitos políticos do deputado estadual Bruno Engler (PL-MG). Noman morreu em março deste ano. O Correio tenta contato com as equipes de Nikolas Ferreira e de Bruno Engler para comentar a denúncia, mas até agora não obteve resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Leia também: Nikolas vota com o governo para manter veto de Lula sobre contas de luz

Segundo o Ministério Público Eleitoral, o parlamentar disseminou intencionalmente informações falsas para prejudicar a candidatura à reeleição do então prefeito, em 2024, e beneficiar o adversário, Bruno Engler, no segundo turno.

Em um vídeo publicado por Nikolas durante as eleições 2024, o deputado associou à pedofilia um livro escrito por Noman. À época, adversários de ex-prefeito também o acusaram falsamente de expor crianças a material impróprio durante um festival de quadrinhos que contou com a organização e apoio da Prefeitura de Belo Horizonte.