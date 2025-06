Nikolas vota com o governo para manter veto de Lula sobre contas de luz

Mesmo sendo um dos principais nomes da oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) surpreendeu ao votar pela manutenção do veto presidencial a trechos de um projeto que poderiam gerar aumento nas tarifas de energia elétrica para os brasileiros. A decisão foi tomada durante sessão do Congresso Nacional nesta semana.

“Fui a favor da manutenção do veto, e isso pode ser facilmente visualizado no site do Congresso Nacional. Mesmo sendo opositor ao Lula, votei para manter o seu veto, simplesmente por coerência”, afirmou o parlamentar nas redes sociais.

Segundo Nikolas, o voto foi guiado por responsabilidade fiscal e compromisso com o consumidor. Os trechos vetados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolviam benefícios a segmentos do setor elétrico que, segundo o governo, poderiam ser repassados aos consumidores nas contas de luz.

Ao justificar a decisão, o deputado mineiro ressaltou que em todas as votações relacionadas ao tema energético e aos vetos correlatos, sua postura foi a mesma: votar pela manutenção de medidas que evitassem impacto financeiro ao cidadão.

“Não se trata de ser contra ou a favor de um governo, mas de ser a favor do que é melhor para a população. Meu compromisso é com o cidadão brasileiro. Votei com consciência e pensando na população”, declarou.

A atitude do deputado chamou atenção por ir na contramão da maioria da bancada bolsonarista, que trabalhou pela derrubada do veto. No entanto, Nikolas reforçou que a coerência com o interesse público deve prevalecer sobre disputas ideológicas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular