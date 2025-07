Reajuste de 9% para as Forças Armadas avança no Congresso

Uma comissão mista aprovou nesta terça-feira (8) a medida provisória que reajusta o soldo das Forças Armadas. O relatório do deputado General Pazuello (PL-RJ) foi favorável e mantém o reajuste de 9% proposto pelo governo, sendo 4,5% em abril deste ano (retroativo) e os outros 4,5% em janeiro de 2026.

Pazuello, no entanto, criticou o reajuste quando leu o relatório. “O aumento trazido pela medida provisória em pauta é absolutamente irrisório diante das vicissitudes da natureza econômico-financeira por que passam os militares ao longo desses anos. Reforço: o valor é absolutamente irrisório”, afirmou o general.

Leia também: Militares são maioria entre os indiciados por tentativa de golpe

“O aumento proposto pela medida provisória em duas parcelas lineares nem de longe reflete o reajuste que deveria ser feito de modo a compensar as perdas que os militares vêm tendo ano após ano”, continuou Pazuello.

Leia também: Cid diz que Marinha colocou tropas à disposição de Bolsonaro para golpe

O soldo se soma aos benefícios e gratificações que os militares também recebem e varia de acordo com o cargo. Antes da edição da MP pelo governo, o soldo começava em R$ 1.926 e poderá chegar a R$ 2.103 em 2026 com a mudança. No caso dos generais, sobe de R$ 13.471 para R$ 14.711 em janeiro.

Leia também: Lula sanciona reajuste salarial de servidores públicos federais

Já o senador Hamilton Mourão (PL-RS), que presidiu a comissão mista, falou em “penúria” ao comentar o reajuste proposto pelo governo.

“Cumprimento o deputado Pazuello pelo relatório extremamente objetivo demonstrando quais eram as responsabilidades da comissão, mas não deixando de abordar a situação de penúria em que vive a família militar e comparando o reajuste que foi oferecido pelo governo federal ao segmento militar com outros segmentos do mesmo serviço público”, disse o senador Hamilton Mourão.