Lula critica falas de Trump nas redes sobre Brics e Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta segunda-feira (7/7), as manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais contra o Brics e contra o Judiciário brasileiro.

Lula não quis comentar a declaração de Trump em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas voltou a defender a soberania do país, e disse a autoridades dos EUA que “deem palpite na sua vida, e não na nossa”. O presidente foi questionado sobre o tema durante coletiva de imprensa após a Cúpula dos Brics, no Rio de Janeiro.

“Eu, sinceramente, nem acho que eu devia comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da Internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou, sabe? Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos”, respondeu Lula ao ser questionado sobre a ameaça de novas tarifas pelos EUA.

Trump publicou nas redes sociais, em meio à Cúpula, que vai taxar em mais 10% quaisquer países que “se alinharem às políticas do Brics”. A fala também gerou reações de autoridades da Rússia, China e da África do Sul, que criticaram a atitude do republicano.

“Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros nas redes sociais”, comentou o chefe do Executivo.

“As pessoas têm que aprender que respeito é bom, é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz”, emendou ainda.

Apoio de Trump a Bolsonaro

Logo depois, Lula também foi questionado sobre o texto de Trump em defesa de Bolsonaro, publicado na rede Truth Social – da qual o republicano é dono. O petista desviou, mas voltou a defender a soberania do Brasil.

“Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, tem regra. Esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dêem palpite na sua vida, e não na nossa”, frisou Lula.

Trump publicou um texto em defesa de Bolsonaro no final da manhã. Segundo ele, o ex-presidente brasileiro “não é culpado de nada”, e que Bolsonaro e seus familiares sofrem uma “caça às bruxas”.

“O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil – chama-se eleição. Deixem o Bolsonaro em paz!”, escreveu Trump.



Mais cedo, sem citar especificamente o caso, Lula publicou uma nota oficial pouco após a fala de Trump.

“A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito”, escreveu o presidente.