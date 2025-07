Moraes acusa Eduardo Bolsonaro de tentar interferir e obstruir ação sobre golpe

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) continua agindo para “interferir e embaraçar” o andamento da ação penal sobre a tentativa de golpe, atualmente na fase de alegações finais. A declaração consta em despacho publicado na tarde desta quarta-feira (9/7).

No despacho, relacionado ao inquérito que apura a conduta de Eduardo nos Estados Unidos, Moraes anexou aos autos uma publicação do deputado na rede social X, contendo um vídeo do discurso do também deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) durante uma manifestação organizada por Jair Bolsonaro (PL-RJ), em São Paulo. Moraes também solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O ministro prorrogou o inquérito por mais 60 dias, nesta terça-feira (8), atendendo a um pedido da Polícia Federal. Na decisão, Moraes justificou a prorrogação pela "necessidade de continuidade das investigações e pela realização de diligências pendentes".

A investigação foi aberta em maio deste ano, a pedido da PGR, que apontou declarações recorrentes do deputado em que ele afirmava estar “se dedicando a convencer o governo dos Estados Unidos a impor sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da PGR e da Polícia Federal”.

O inquérito busca conferir se houve tentativa por parte de Eduardo de influenciar o andamento da ação penal que investiga no Supremo uma possível trama golpista.

