Lula cobra respeito a Trump e reitera taxação recíproca

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou respeito nesta quinta-feira (10/7) ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil e ao Judiciário, em resposta à tarifa de 50% anunciada ontem (9) pelo republicano contra produtos brasileiros.

Para Lula, a carta enviada por Trump é “absurda”. O presidente também reiterou que vai adotar tarifas recíprocas se a nova taxação entrar em vigor.

“Respeito é bom, e eu gosto de dar e gosto de receber. Não pensem que temos complexo de vira-lata. A gente não tem medo. Claro que estamos preocupados com o Brasil, mas também com os Estados Unidos”, declarou Lula em entrevista à TV Record, concedida no início da tarde no Palácio da Alvorada.

“Trump fala para o eleitorado dele, mas eu penso no povo brasileiro, que quer crescer, melhorar de vida, e ter relações boas com todos os países”, acrescentou.

Lula disse que a carta enviada por Trump ao governo brasileiro é “absurda”, e que o presidente norte-americano desconhece a relação entre Brasil e Estados Unidos. No documento, o republicano argumentou que o comércio é deficitário para o lado americano, o que não é verdade.

“Em 2023, exportamos US$ 40 bilhões e importamos US$ 47 bilhões dos EUA. Tivemos um deficit de US$ 7 bilhões. E se somarmos os últimos 15 anos, o Brasil acumulou um deficit de US$ 410 bilhões com os americanos. Será que ninguém do Tesouro explicou isso pra ele antes de escrever aquela carta absurda?", questionou Lula.

Reação recíproca

Já sobre a reação ao anúncio, Lula reiterou que vai adotar a Lei da Reciprocidade Econômica aprovada em abril por unanimidade no Congresso Nacional, e que vai impor uma tarifa igual aos produtos norte-americanos se a taxa de Trump entrar em vigor em 1º de agosto.

“Temos vários caminhos. Podemos recorrer à OMC (Organização Mundial do Comércio), propor investigações internacionais, cobrar explicações. Mas o principal é a Lei da Reciprocidade, aprovada no Congresso. Se ele cobrar 50% da gente, a gente vai cobrar 50% dele”, comentou.

Lula disse ainda que vai convocar empresários do setores afetados para dialogar.