Caiado sugere que deputados e senadores negociem tarifas com Trump

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), defendeu nesta quinta-feira (10/7) a criação de uma comissão parlamentar formada por deputados e senadores com o objetivo de negociar diretamente com o governo dos Estados Unidos a redução da tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros. A medida, anunciada nesta semana, coloca o Brasil como o país com a maior taxação entre os parceiros comerciais norte-americanos.

Durante entrevista coletiva em Goiânia, Caiado afirmou que a elevação das tarifas é consequência da ausência de diálogo entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Segundo o governador, a crise diplomática instalada tem impacto direto sobre a economia brasileira, especialmente para estados exportadores como Goiás. “O povo brasileiro será gravemente prejudicado por essa falta de articulação”, declarou.



Leia também: Lula cobra respeito a Trump e reitera taxação recíproca

Caiado sugeriu que o Congresso Nacional atue como mediador da crise. “O que nos cabe fazer diante da gravidade do momento seria a criação de uma comissão de parlamentares, da Câmara e do Senado, com a missão de abrir diálogo com o governo americano. E esclarecer ao povo dos Estados Unidos que não confundam declarações do Lula com o pensamento do povo brasileiro”, disse.



O governador também comparou a postura do Brasil com a de outros países, como Índia e Argentina, que, segundo ele, conseguiram negociar com o governo americano para evitar prejuízos em suas exportações. “Outras nações sentaram à mesa. O Brasil se isolou”, criticou. Caiado responsabilizou o Palácio do Planalto pela ausência de uma política externa pragmática e pela falta de ação diante da retaliação econômica.



No documento enviado à diplomacia brasileira na quarta-feira (9/7), o presidente dos Estados Unidos formalizou a decisão de elevar as tarifas sobre os produtos brasileiros. A medida foi tomada após uma série de embates públicos entre Trump e Lula, agravados durante o último encontro dos países integrantes dos Brics, sediado no Brasil.



“Sugeri ao presidente da Câmara e do Senado para que constituam uma comissão parlamentar para que essa situação tarifária não venha da maneira como foi colocada, de um lado e de outro. Há que se ofertar ao brasileiro uma condição de tranquilidade. Ninguém suporta mais esse quadro de um governo que não faz por onde para proteger o seu país”, finalizou o governador.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes