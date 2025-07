Bolsonaro e Tarcísio almoçam em Brasília após tensão entre Trump e Brasil

O encontro acontece no dia seguinte ao novo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump ao Brasil - (crédito: AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) almoçaram juntos nesta quinta-feira (10/7), em Vicente Pires, Brasília. O encontro aconteceu em uma churrascaria e foi publicado nas redes sociais do ex-presidente. No vídeo, Bolsonaro e Tarcísio aparecem ao lados de apoiadores.

O encontro acontece no dia seguinte ao novo tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump ao Brasil, em carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A motivação da tarifa de 50% nos produtos brasileiros é a alegação feita pelo presidente estadunidense de que Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo judiciário brasileiro.

Em carta enviada na quarta-feira (9) ao presidente Lula, Trump classificou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "caça às bruxas" e atribuiu o aumento tarifário a críticas do Brasil ao Judiciário e a plataformas digitais dos EUA.

Tarcísio saiu em defesa do aliado e afirmou que Lula prioriza o debate ideológico acima das questões econômicas na relação com o governo dos Estados Unidos. Em publicação na rede social, Tarcísio afirmou que “narrativas não resolverão o problema” que envolve as relações entre os dois países.

Assim como Bolsonaro, Tarcísio figura bem nas pesquisas de intenção de voto para as próximas eleições presidenciais, de 2026. Ele é cogitado como um possível nome para substituir Bolsonaro como cabeça de chapa devido às circunstâncias em que o ex-presidente se encontra com a justiça brasileira.

Além da acusação que tramita no Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornou Bolsonaro inelegível até 2030. Ele foi condenado pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2022.

Apoiador de Bolsonaro, Trump move ainda uma ação cível na justiça da Flórida contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A empresa Trump Media se juntou à plataforma de vídeo Rumble para acusar Moraes de censura, devido às sanções aplicadas às empresas por descumprirem a legislação brasileira.