Alckmin atribui tarifaço de Trump a efeitos do "clã Bolsonaro"

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, atribuiu a taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos à influência de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no governo de Donald Trump.

"Constatamos que o clã Bolsonaro trabalhou contra o Brasil mais uma vez. Quando governou o país, o ex-presidente trabalhou contra o Brasil na época do pandemia de covid, com mais de 700 mil mortos. No meio ambiente, aquele governo teve maior desmatamento já registrado. Do lado institucional, aquele governo tentou dar um golpe de Estado e, agora, mesmo estando fora do governo, o clã Bolsonaro ataca a economia (com influências no tarifaço de Trump) prejudicando empresas e empregos", afirmou Alckmin a jornalistas, no Planalto, após o evento de lançamento do Carro Sustentável.

Questionado sobre qual será a reação do governo brasileiro diante das tarifas anunciadas por Trump, Alckmin disse que essa atitude será pensada a partir de um Grupo de Trabalho. "O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo e terá um comitê para tratar desse assunto", confirmou Alckmin.

Carro Sustentável

Antes de falar com jornalistas, Geraldo Alckmin, participou da cerimônia no Planalto de lançamento de um programa para reduzir e até isentar Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros elétricos, híbridos e modelo Flex (movidos a álcool ou gasolina).

A cerimônia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) também lançou o chamado "Carro Sustentável". Segundo Alckmin, esse veículo — também conhecido como carro popular — são compactos, fabricados no Brasil, com alta eficiência energética e ambiental.

Além dele, participaram do evento os ministros da Fazenda, Fernando Haddad e do Meio Ambiente, Marina Silva. Também estiveram presentes representantes da indústria automobilística e de sindicatos.