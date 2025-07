Autoridades se encontram no Alvorada para reunião emergencial com Lula

Autoridades se reúnem com o presidente Lula na noite de domingo (13) para tratar do decreto que regula a reciprocidade à taxa de 50% dos Estados Unidos aos produtores brasileiros - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

No fim da tarde deste domingo (13), autoridades do governo brasileiro se encontram no Palácio da Alvora, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reunião emergencial sobre o decreto de reciprocidade que será publicado até a próxima terça-feira (16).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA), a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann e o ministro da agricultura, Carlos Fávaro, devem estar presentes na reunião. Outras autoridades também fazem parte do encontro emergencial.

O decreto vai regulamentar a lei da reciprocidade aprovada em abril deste ano no Congresso que permite que o Brasil retalie medidas econômicas unilaterais. A medida vem após o anúncio dos Estados Unidos em taxar produtos brasileiros em 50%

Solução diplomática

Autoridades têm defendido que a diplomacia será o primeiro caminho para negociar a tarifa com o presidente dos EUA, Donald Trump. Entretanto, caso as negociações não revertam o tarifaço, o Brasil retaliará o país na mesma proporção.