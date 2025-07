8/1: Moraes ouve nesta terça testemunhas de defesa de ex-secretário do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retoma nesta terça-feira (15/7) a fase de interrogatórios no julgamento dos núcleos 2, 3 e 4 da tentativa de golpe de Estado investigada após os ataques de 8 de janeiro. A audiência será dedicada às testemunhas de defesa do delegado da Polícia Federal (PF) Fernando de Souza Oliveira, que respondia pela cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal à época dos ataques.

No total, 16 testemunhas foram arroladas pela defesa de Oliveira e prestarão depoimento hoje, no STF. O rito da audiência seguirá o modelo das sessões anteriores: as primeiras perguntas serão feitas pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Em seguida, o representante da Procuradoria-Geral da República (PGR) terá a oportunidade de interrogar as testemunhas. Depois, será a vez da defesa do delegado. Por fim, os advogados dos demais réus poderão realizar questionamentos, obedecendo uma ordem previamente definida.

Fernando de Souza Oliveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter contribuído, por ação ou omissão, para a escalada dos atos que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. Ele integra o núcleo dos réus responsabilizados por falhas no aparato de segurança pública do DF.

Veja a lista das testemunhas convocadas:



Sidinei Itamar da Silva Leiria

Fernanda Leal Antonucci

Aldronei Antônio Pacheco Rodrigues

Daniel Mostardeiro Cola

Ivo Roberto da Costa Silva

João Paulo Garrido Pimentel

Djairlon Henrique Moura

Milton Rodrigues Neves

Júlio Danilo Souza Ferreira

André Kluppel Carrara

Larissa Marins

Cíntia Queiroz de Castro

Rosivan Correa de Souza

Jorge Henrique da Silva Pinto

Alberto Barbosa Machado Nunes Rodrigues

Márcio Nunes de Oliveira

