"Não vou me render ao radicalismo", diz Rodrigo Pacheco

O senador e ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou, na segunda-feira (14/7), que vai manter o diálogo com diversos partidos, desde que estejam dentro do campo democrático. "Eu jamais vou me render ao radicalismo. Eu vou conversar com todo mundo, conversar com todos os partidos políticos, mas com quem seja democrático, quem não negue ciência, quem não nega a vacina, quem não nega que houve uma ditadura, quem não nega que nós precisamos preservar a democracia”, disse à Rádio Itatiaia.



Pacheco também criticou as taxas de 50% anunciadas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. "O uso dessa questão de negociação sobre um processo judicial do ex-presidente no Supremo é algo que, definitivamente, não se pode aceitar", citou.

“No Brasil, há uma separação entre os Poderes, não há o que o governo federal e o presidente Lula possam fazer num processo judicial que envolve o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, a Corte Suprema do país, de modo que, na minha opinião, é muito infeliz essa associação, que soa, inclusive, como chantagem”, acrescentou o senador.



