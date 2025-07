Lula decide vetar projeto que aumenta número de deputados

Datafolha: 76% da população é contra o aumento no número de deputados

A decisão chega no prazo final para que o chefe de Estado sancionasse ou vetasse a proposta que busca aumentar a quantidade de parlamentares a partir da próxima legislatura. Se não se pronunciasse a respeito, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre , avisou que promulgaria o aumento.

O veto será analisado pelo Congresso, que mantém ou derruba a decisão de Lula. No caso de derrubada, o projeto vira lei, apesar da negativa do presidente.

A proposta foi aprovada após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar, em 2023, que a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados fosse atualizada com base no último censo — a fim de que a representação fosse proporcional à população de cada estado, conforme determina a Constituição.

No entanto, a Corte estabeleceu que a Câmara seguisse com 513 parlamentares, mas que determinados estados estivessem sujeitos a readequações para atender a variações apresentadas pelos novos dados demográficos do país.

No entanto, o Congresso decidiu aumentar o número de deputados, o que pode gerar um gasto de ao menos R$ 150 milhões por ano. Vale lembrar que uma alteração no número de deputados federais também significaria um aumento no número de deputados estaduais nas assembleias Legislativas pelo país.

