Defesa de Marcelo Câmara pede ao STF convocação de delegado da PF como testemunha

A defesa de Marcelo Costa Câmara, réu na ação penal do golpe em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), protocolou nesta quinrta-feira (17/7) uma petição de caráter “urgente” solicitando ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a convocação imediata do delegado da Polícia Federal (PF) Fábio Shor, investigador da suposta trama golpista, para prestar esclarecimentos como testemunha de Costa Câmara.

Eduardo Kuntz solicitou ainda a intimação das demais testemunhas que não comparecem às audiências realizadas ontem (16) e hoje. O delegado foi convocado pelas defesas de Câmara e de Filipe Garcia Martins, no entanto, não compareceu ao Supremo.

Leia também: Defesa questiona recusa de depoimentos e busca intimação de delegado da PF

Na quarta-feira (16), o advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, solicitou a Moraes que a Corte intimasse a testemunha para comparecimento na audiência, no entanto, o ministro informou que quem deve arrolar as testemunhas é a defesa e não a Suprema Corte.

Diante do impasse, a defesa de Câmara contatou o delegado por WhatsApp, que informou estar de férias até a próxima semana. Portanto, se no dia 21 Shor ainda estiver de férias, a petição solicita a prorrogação do prazo da instrução até o dia 28 de julho, ressaltando que o depoimento do delegado é "indispensável para o deslinde do presente procedimento".

O Supremo realiza as audiências das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 desde o dia 14. As oitivas estão previstas para acontecer até o dia 23 de julho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular