Senado realiza sessão solene em homenagem póstuma ao fundador da Igreja Cristã Maranata

O Senado Federal realizou, nesta quinta-feira (17/7), uma sessão solene em homenagem póstuma ao pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata, que morreu no último dia 5, aos 93 anos. A cerimônia foi presidida pelo senador Magno Malta (PL-ES) e reuniu autoridades políticas, religiosas, familiares e fiéis da denominação, que hoje está presente em mais de 100 países.

A homenagem foi proposta por Malta por meio do Requerimento nº 544/2025, aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Para o senador, a data também carrega um simbolismo especial. “Para mim, realizaríamos uma sessão solene como essa, só que bem maior, para comemorar os 50 anos da Igreja Maranata. Hoje nos reunimos para reconhecer o legado de fé e serviço do pastor Gedelti Gueiros”, disse na sessão.

Estiveram presentes na sessão o ex-presidente Jair Bolsonaro; o presidente em exercício da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Ruben Milito; o conselheiro presbiterial da instituição, pastor coronel Júlio Cesar Costa; a filha do homenageado, Jurama Barros Gueiros; o genro Alberto Bitran; além de Magda Malta, filha do senador Magno Malta.

Durante os discursos, foi rememorada a trajetória de vida do pastor Gedelti, nascido no Espírito Santo, onde também iniciou sua vida religiosa. Formado em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), ele conciliou por décadas a prática profissional com a vocação ministerial. Atuou como cirurgião-dentista e teve uma breve passagem pela Marinha, onde também foi homenageado em 2021.

Reconhecido pela dedicação voluntária à obra pastoral, Gedelti iniciou o ministério em 1969, sem remuneração, com foco exclusivo na expansão e edificação espiritual da Igreja Cristã Maranata. Com um estilo de liderança marcado pela simplicidade e compromisso com a fé, tornou-se uma figura admirada por equilibrar com sensibilidade a vida familiar, profissional e religiosa.

Além do papel como líder espiritual, Gedelti Gueiros foi premiado por sua atuação na área de odontologia, recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Direitos Sociais e Humanitários e foi reconhecido como Embaixador da Paz por sua atuação humanitária.