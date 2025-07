Bolsonaro está na polícia penal para colocar tornozeleira eletrônica

Na manhã desta sexta-feira (18/7), o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde permanece para o cumprimento da ordem judicial que determina o uso de tornozeleira eletrônica.

Leia também: Eduardo Bolsonaro "marca" Trump em postagem: "Moraes redobrou a aposta"

A medida foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal como parte das restrições cautelares no processo que investiga tentativa de golpe. Até o momento, Bolsonaro não falou com a imprensa.

Leia também: PL sobre operação da PF contra Bolsonaro: "Medida desproporcional"



Mais cedo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro, incluindo sua residência em Brasília e a sede do Partido Liberal. As ações fazem parte das investigações que apura uma possível tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da tornozeleira, o STF também determinou outras medidas cautelares, como a proibição de uso das redes sociais, toque de recolher noturno e restrição de contato com diplomatas e aliados próximos, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro.