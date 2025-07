PL sobre operação da PF contra Bolsonaro: "Medida desproporcional"

O Partido Liberal (PL) se manifestou, nesta sexta-feira (18/7), sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A legenda diz que considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional. "Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?", questionou.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Além disso, o ex-presidente terá que cumprir o recolhimento domiciliar de 19 horas às 7 horas, não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem com outros réus e investigados pelo STF, entre eles o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

Na nota assinada por Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, o partido afirmou que confia no ex-presidente Jair Bolsonaro, "no compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade".

Nota Oficial



Veja a nota do PL na íntegra:

O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido.

Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?

O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação.

Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade.

