"Surpresa e indignação", comenta defesa de Bolsonaro após operação da PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (18/7) uma operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, e na sede nacional do Partido Liberal (PL), partido ao qual ele é filiado. A ação pegou de surpresa a defesa do ex-chefe do Planalto, que se manifestou por meio de nota.

"A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário", diz o comunicado.

A nota também informa que a defesa se manifestará "oportunamente, após conhecer a decisão judicial". Alvo de busca e apreensão, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e permanecer em casa entre 19h e 6h, além de ser proibido de acessar as redes sociais.

Agentes da PF estiveram nas primeiras horas da manhã no condomínio onde Bolsonaro reside, no Jardim Botânico, e simultaneamente na sede do PL, localizada no Centro Empresarial Brasil 21, na Asa Sul.

A PF apreendeu U$S 14 mil e R$ 8 mil na residência de Bolsonaro após os mandados serem expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

