"Proibir o pai de falar com filho é símbolo do ódio", diz Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) manifestou apoio ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18/7). "Fica firme, pai, não vão nos calar. A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas", disse o parlamentar.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Além disso, o ex-presidente terá que cumprir o recolhimento domiciliar de 19h às 7h, não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem com outros réus e investigados pelo STF, entre eles o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

Para Flávio, "proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes". "Típico de uma inquisição, que já tem a sentença final pronta antes mesmo de começar. Em que a capa do processo é a principal 'prova'", disse o senador.

Em nota oficial, o Partido Liberal manifestou "estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal". "Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação", disse a legenda.

O advogado Fabio Wajngarten disse que a defesa de Bolsonaro recebeu "com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas" e citou que, até o presente momento, o ex-presidente "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário". Segundo Wajngarten , a defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.

