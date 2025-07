Licença de Eduardo Bolsonaro, que está nos EUA, termina neste domingo

A licença parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) termina neste domingo (20/7). Com isso, as faltas dele voltarão a ser contabilizadas pela Câmara dos Deputados após o fim do recesso, em 4 de agosto. Em março, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou 122 dias de licença — dois por motivos de saúde e 120 por interesse pessoal.

Desde então, ele está nos Estados Unidos, onde tem pressionado o governo americano a impor sanções a autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A ofensiva resultou em taxas de 50% sobre produtos brasileiros e na revogação do visto de ministros da Corte.

A atuação de Eduardo nos EUA passou a ser alvo de um inquérito que apura coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, Eduardo intensificou "condutas ilícitas" após a decisão que impôs medidas restritivas ao pai, na sexta-feira (18/7).

Pela regra, caso um parlamentar falte mais de um terço das sessões plenárias realizadas num ano, ele pode perder o mandato. Ao jornal O Estado de S.Paulo, na semana passada, Eduardo Bolsonaro chegou a sugerir que poderia desistir do mandato e permanecer nos Estados Unidos. "O trabalho que estou fazendo aqui é mais importante do que o trabalho que eu poderia fazer no Brasil", disse.

