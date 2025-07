EUA revogam vistos de Moraes, familiares e aliados, diz Marco Rubio

Além de Moraes, o secretário afirma que também pediu a revogação dos vistos de familiares e aliados do STF de Moraes, sem especificar ou citar nomes - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou, na noite desta sexta-feira (18/7), a revogação do visto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi anunciada na rede social X, horas após decisão cautelar de Moraes para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O presidente Donald Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos”, justificou Rubio nas redes sociais.

Além de Moraes, o secretário afirma que também pediu a revogação dos vistos de familiares e aliados do STF de Moraes, sem especificar ou citar nomes. O efeito da revogação é imediato.

Entenda

Na carta de aviso sobre a taxa de 50% em produtos brasileiros pelos EUA, o presidente Donald Trump classificou o julgamento pelo suposto golpe de Estado em que Bolsonaro é réu como “caça às bruxas”. O mesmo termo foi usado pelo Secretário Rubio e a decisão escala tensão política entre o STF e os EUA. Trump ameaçou tarifar o Brasil e abriu investigações sobre o Pix e a rua 25 de março em São Paulo caso o Brasil não conceda anistia à Jair Bolsonaro.