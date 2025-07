No Chile, Lula participa de reunião sobre defesa da democracia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprir uma série de compromissos oficiais em Santiago, no Chile, nesta segunda-feira (21/7), com destaque para sua participação em reunião de alto nível realizada no Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. A visita reforça os laços diplomáticos e ideológicos entre os dois países, num momento em que líderes latino-americanos buscam fortalecer a defesa da democracia e os canais de diálogo com a sociedade civil. Também participam do encontro os presidentes da Colômbia, Espanha e Uruguai.

A agenda teve início às 9h10, com a fotografia oficial ao lado do presidente chileno, Gabriel Boric. Em seguida, o petista participou da conferência “Democracia Sempre”, que reuniu chefes de Estado, autoridades e representantes internacionais comprometidos com a preservação de regimes democráticos na América Latina.







Ao meio-dia, os presidentes vão conceder uma declaração conjunta à imprensa, destacando o alinhamento entre os dois países em temas como direitos humanos, sustentabilidade e integração regional.

Na sequência, às 13h, Lula vai participar de um almoço com intelectuais e representantes de grupos de reflexão sobre políticas públicas. O encontro deve ter como objetivo compartilhar experiências e debater desafios comuns enfrentados pelos países latino-americanos nas áreas de desenvolvimento social, combate à desigualdade e inovação em políticas públicas.

Encerrando a visita oficial, Lula vai se encontrar, às 16h, com membros da sociedade civil no Centro Cultural Matucana 100, um dos principais espaços de expressão artística e política de Santiago. Já às 17h30, está previsto que o presidente embarque de volta ao Brasil com destino a Brasília.

