Senadores alinham missão com Itamaraty para conter tarifaço dos EUA

Um grupo de oito senadores que viaja na próxima semana aos Estados Unidos para tratar das tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros reuniu-se nesta quarta-feira (23/7) com representantes do Itamaraty para alinhar estratégias.

Durante o encontro, foi definido que a missão parlamentar buscará abrir canais de diálogo com autoridades e empresários norte-americanos, a fim de apresentar os impactos da medida sobre a economia brasileira e defender a retomada de condições comerciais mais equilibradas.



O encontro contou com a participação do chanceler Mauro Vieira e da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti. Também estiveram presentes diplomatas e representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), entre eles a secretária de Comércio Exterior, Tatiane Prazeres.

A comitiva deverá se reunir com parlamentares norte-americanos em Washington entre os dias 29 e 31 de julho, em uma tentativa de ampliar o diálogo e buscar apoio contra as tarifas anunciadas pelo governo Trump, que entram em vigor no dia 1º de agosto.

Conforme as diretrizes acordadas com o Itamaraty, a missão parlamentar terá caráter exclusivamente institucional, voltado ao diálogo e ao fortalecimento das relações bilaterais, sem envolvimento direto em negociações formais com a Casa Branca.



O grupo não participa das tratativas oficiais, mas buscará abrir canais de interlocução com congressistas e empresários norte-americanos, contribuindo para ampliar o espaço político e diplomático entre os dois países.

A comitiva será liderada pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e reunirá parlamentares ligados ao agronegócio, além de representantes da base governista e da oposição, em uma articulação suprapartidária. Segundo Trad, a agenda técnica será concluída até o fim desta semana. “Vamos nos reunir com empresários, americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios nos EUA e parlamentares americanos”, afirmou.

Dos oito senadores que integram a comissão temporária criada para dialogar sobre as tarifas, quatro ocupam vagas titulares na comitiva. Além do presidente do grupo, Nelsinho Trad, estão confirmados como titulares Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; Tereza Cristina (PP-MS); e Fernando Farias (MDB-AL). Completam a delegação, na condição de suplentes, os senadores Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC), Rogério Carvalho (PT-SE) e Carlos Viana (Podemos-MG).

Após o encontro, Carlos Viana declarou que o país atravessa um momento de “isolamento diplomático”. De acordo com o senador, a missão é estabelecer contato com parlamentares americanos, abrir novos caminhos de diálogo e buscar alternativas viáveis, com foco principal no adiamento das sanções previstas para entrarem em vigor em agosto.

“Ficou muito claro durante a reunião que, apesar dos esforços do Itamaraty para promover o diálogo e buscar um possível acordo com o governo americano, não há reciprocidade por parte da Casa Branca. Eles não têm respondido à diplomacia brasileira. Estamos, no jargão diplomático, isolados”, apontou.