Flávio manda recado a Bolsonaro: "Brasil vai te ver presidente"

Jair Bolsonaro e o filho Flávio, que publicou carta em defesa do pai - (crédito: Mateus Bonomi / AFP)

Um dia depois de apresentar um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes por conta das medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, nesta sexta (25/7), uma carta em que diz que o pai é vítima de perseguição. Com um vídeo de Bolsonaro chorando, ele disse que espera ver o pai novamente como presidente. Flávio ainda disse que o pai é símbolo de coragem e patriotismo.

Pai, o senhor é o homem mais corajoso que já conheci.



Eles te perseguem porque você ousou enfrentá-los. Tentam te calar, te humilhar, apagar a sua história, mas não conseguem. Porque a sua coragem grita mais alto que o silêncio que eles querem impor.



Você arrancou o capuz do… pic.twitter.com/RSCZB3NNZE — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 25, 2025

“Pai, o senhor é o homem mais corajoso que já conheci. Eles te perseguem porque você ousou enfrentá-los. Tentam te calar, te humilhar, apagar a sua história, mas não conseguem”, escreveu. Bolsonaro foi visto chorando em um culto evangélico na Catedral da Benção, em Taguatinga, nessa quarta-feira (24/7), após Moraes descartar a possibilidade de prisão imediata do ex-presidente. Segundo o magistrado, houve um episódio considerado uma “irregularidade isolada” no cumprimento das medidas cautelares, o que não justificaria, neste momento, a adoção de medidas mais severas.

Na carta, sem citar o nome de Moraes ou de opositores, Flávio acusa o sistema de tentar silenciar o ex-presidente. “Você arrancou o capuz do sistema. Mostrou quem eles realmente são e a quem servem. Escancarou os bastidores de um jogo sujo e abriu os olhos de milhões de brasileiros que antes viviam na escuridão”, apontou.

A publicação também relembra os símbolos do bolsonarismo, como o uso das cores da bandeira nacional e o canto do hino. “Foi o senhor quem nos devolveu o orgulho de vestir o verde e amarelo, de cantar o hino com o peito cheio, de olhar para a bandeira e sentir esperança e não vergonha”, continuou.

“Eles te atacam, pai, porque têm medo. Medo da sua força, medo da verdade, medo do que você representa: a vontade de um povo que acordou e não aceita mais ser enganado. Mas isso vai acabar, pai. Essa injustiça vai passar. A verdade vai vencer. E nos livros de história, em breve, os filhos e netos dos nossos irmãos brasileiros vão aprender que você foi o homem que enfrentou tudo e todos por amor à pátria”, publicou.

Em outro trecho, ele afirmou que Bolsonaro ainda voltará à Presidência. “O Brasil ainda vai te ver presidente mais uma vez, pai”, desejou. Flávio ainda prometeu estar do lado de Bolsonaro em uma eventual tentativa de retorno ao Palácio do Planalto em 2027, “com o mesmo sangue nas veias, com o mesmo amor pelo Brasil. Pronto para, juntos, subirmos a rampa novamente”. O ex-presidente Jair Bolsonaro, porém, tem duas condenações na Justiça Eleitoral que impedem o ex-presidente de concorrer em eleições até 2030.