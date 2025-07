Bolsonaro lidera preferência da direita mesmo sob investigação, diz Ipespe

Apesar do desgaste político causado pelos recentes escândalos e investigações da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda é visto pela maioria da população como o principal representante da direita no Brasil. Segundo levantamento da pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgado nesta quinta-feira (25/7), 46% dos brasileiros apontam Bolsonaro como o nome que melhor encarna os valores e o pensamento da direita.

Na segunda colocação, com uma distância significativa, aparece o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), citado por 14% dos entrevistados. Outros governadores com pretensões presidenciais — Ronaldo Caiado (Goiás), Ratinho Júnior (Paraná) e Romeu Zema (Minas Gerais) — foram mencionados por 3% cada.

O levantamento mostra ainda que 19% dos entrevistados não reconheceram nenhum dos nomes apresentados como representante da direita ou citaram outro nome, enquanto 11% não souberam ou preferiram não responder.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de julho, com 2.500 entrevistados, por meio de metodologia híbrida — entrevistas telefônicas conduzidas por pesquisadores e questionário on-line. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,45%.



O levantamento cruzou os dados com a avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo entre os entrevistados que aprovam a atual gestão petista, Bolsonaro ainda lidera as menções como principal nome da direita, com 28% das citações. Na sequência vêm Tarcísio (11%), Caiado (5%), Ratinho (5%) e Zema (1%). Neste grupo, 36% não apontaram nenhum nome e 14% não souberam responder.

Entre os que desaprovam o governo Lula, Bolsonaro é ainda mais dominante: 64% o apontam como líder da direita, seguido por Tarcísio (18%), Zema (4%), Ratinho (3%) e Caiado (2%).

A influência de Bolsonaro também se mantém firme entre os diferentes espectros ideológicos. Ele é citado como principal nome da direita por 67% dos entrevistados que se identificam como de direita, 32% dos de centro e até 40% dos que se dizem de esquerda.

Já Tarcísio tem maior destaque entre os que se consideram de centro (20%), sendo lembrado por 16% dos direitistas e 9% dos entrevistados de esquerda.

