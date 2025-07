Ao vivo: STF interroga núcleo 3 nesta segunda-feira; acompanhe

Depoimentos serão conduzidos por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF - (crédito: Fellipe Sampaio /STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta segunda-feira (28/7) o interrogatório dos réus que integram o chamado Núcleo 3 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo a denúncia, eles atuaram para pressionar o alto Comando do Exército para aderir a trama golpista.

O grupo é composto por 11 militares do Batalhão de Forças Especiais do Exército — conhecidos como “kids pretos” — e um policial federal. Serão ouvidos nesta fase os seguintes investigados:

Bernardo Romão Correa Netto (coronel);



Cleverson Ney Magalhães (tenente-coronel);



Estevam Theophilo (general);



Fabrício Moreira de Bastos (coronel);



Hélio Ferreira (tenente-coronel);



Márcio Nunes De Resende Júnior (coronel);



Nilton Diniz Rodrigues (general);



Rafael Martins de Oliveira (tenente-coronel);



Rodrigo Bezerra de Azevedo (tenente-coronel);



Ronald Ferreira de Araújo Júnior (tenente-coronel);



Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (tenente-coronel);



Wladimir Matos Soares (policial federal).

Os depoimentos serão conduzidos por um juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Como estão na condição de réus, os acusados têm o direito de permanecer em silêncio diante das perguntas feitas por representantes da PGR e do gabinete do relator.

A denúncia apresentada pela PGR sobre a tentativa de golpe foi estruturada em quatro núcleos distintos. Os réus dos núcleos 1, 2 e 4 já prestaram depoimento. O processo mais avançado é o do Núcleo 1, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados. A ação está na fase de alegações finais e deve ser julgada em setembro.

*Com informações da Agência Brasil