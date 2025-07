Maioria dos brasileiros não vê Trump salvando Bolsonaro

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (28/7), revela que a maioria dos brasileiros não acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha influência suficiente para reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados afirmam que Trump não tem poder para alterar a decisão da Justiça Eleitoral brasileira, enquanto 31% acreditam que a interferência poderia mudar o cenário. Outros 10% não souberam ou não responderam.

Entre os eleitores de Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, 45% disseram não acreditar que o apoio de Trump possa reverter a condenação. Já entre os que votaram em Lula, o índice sobe para 69%. Entre os que votaram branco, nulo ou não foram votar, este número é de 59%.

Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está impedido de disputar eleições até 2030, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após o então presidente atacar, sem apresentar provas, a confiabilidade das urnas eletrônicas durante as eleições de 2022.

A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre 10 e 13 de julho. As entrevistas foram realizadas presencialmente, com questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.