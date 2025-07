Lula exalta retomada de credibilidade internacional em meio a tensões globais

Em meio ao aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos, de Donald Trump, e a críticas vindas de Israel após o posicionamento do Brasil sobre a guerra na Faixa de Gaza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira (28/7), que o Brasil recuperou sua credibilidade no cenário internacional e voltou a exercer papel de destaque na diplomacia global.

Durante a inauguração do maior parque de gás natural da América Latina, no Rio de Janeiro, o petista fez um discurso voltado ao reposicionamento internacional do país, defendendo que o Brasil saiu de um período de “obscurantismo” e reconquistou respeito junto às principais nações do mundo.

“Não faz muito tempo, a gente viveu um período de obscurantismo no país. Um período em que ninguém queria receber o presidente do Brasil e que ninguém queria vir visitar o presidente do Brasil”, lembrou, sem mencionar nomes ou governos anteriores. “Saímos do Brasil mais alegre do mundo, considerado o país com mais esperança, e, de repente, esse país caiu em uma escuridão”.

Lula relembrou que um de seus primeiros compromissos, ao reassumir o Palácio do Planalto em 2023, foi trabalhar para reposicionar o país no tabuleiro global. “A primeira coisa que fiz foi recuperar a credibilidade que esse país merece junto ao mundo”, enfatizou. “Nós somos, na pior das hipóteses, a décima economia do mundo, e na melhor, já fomos a sexta em 2008. Podemos ser a oitava, com viés de chegar à sétima.”

O presidente também apresentou uma ampla agenda internacional como evidência do novo momento diplomático brasileiro. “Nesses dois anos de governo, eu já estive reunido com 54 países da União Africana, com 27 países da União Europeia, com 33 países da América Latina e do Caribe, com a China, com a Índia, com a Indonésia, com a Malásia, e já estive reunido individualmente com muitos países europeus”, elencou.

Transição energética

Apesar da recente imposição de tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros por parte do governo Trump e da tensão com Israel — cujo embaixador chegou a criticar publicamente declarações do Itamaraty sobre o conflito em Gaza —, Lula manteve tom diplomático e reafirmou que o Brasil tem “muito a oferecer” ao mundo, especialmente no campo da energia limpa.

“Estamos fazendo um acordo com os Estados Unidos na produção de energia renovável a partir do álcool”, disse o chefe do Planalto. “E a gente tem muita coisa para falar lá fora, muita coisa para vender, não apenas os nossos produtos de exportação, mas as ideias desse momento em que a energia passa a ser o ouro do momento.”

As falas ocorreram justamente em um evento voltado ao setor energético, com a inauguração do maior parque de gás natural do Brasil, que promete aumentar a segurança energética e a competitividade industrial. Para Lula, o investimento em fontes alternativas, como o etanol e outras matrizes sustentáveis, pode transformar o país em uma potência verde.

“A nossa força está em acreditar no Brasil”, reforçou. “O mundo voltou a olhar para nós com respeito, e isso é fruto de diálogo, de trabalho e de visão de futuro.”

