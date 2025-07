Lula sobre transição energética: "O Brasil pode ser imbatível"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que, “em se tratando de transição energética, o Brasil pode ser um país imbatível”. A fala foi feita durante evento de inauguração da maior usina termelétrica do país, a GNA II, no Porto do Açu (RJ), nesta segunda-feira (28/7).



Visando a meta de transição energética, a infraestrutura, considerada pelo Planalto como projeto estratégico do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), recebeu um investimento de R$ 7 bilhões e terá capacidade instalada de 1,7 gigawatts (GW) — respondendo por 10% da geração de gás natural da matriz energética nacional. A planta, segundo Lula, foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio em substituição ao gás natural.

“E a gente não vai abdicar do petróleo por causa da energia limpa. Eu acho que, no futuro, a gente não vai precisar ter combustível fóssil. Mas enquanto a gente tiver e a gente não tiver energia limpa, a gente vai ter que utilizar o dinheiro do combustível fóssil para construir a energia limpa, que é o que deseja todo ser humano do planeta Terra”, declarou, ressaltando ser essa a razão dele chamar a COP30 de “COP da verdade” .

Leia também: Brasil lidera transição energética na América Latina e supera EUA no ranking global

O petista disse ainda querer que os presidentes de países ricos venham ao Brasil em novembro, para a COP em Belém, para dizer se acreditam na ciência e no que os cientistas estão dizendo sobre o risco que o planeta está correndo. Segundo o chefe do Executivo, se as outras nações acreditarem, “eles vão entrar em acordo conosco e vamos cumprir o Acordo de Kyoto, o Acordo de Paris e nós vamos fazer um bom acordo aqui no Brasil”.

Países ricos

Lula voltou a defender, também, que os países ricos têm uma dívida com os países pobres. O presidente frisou que, na América do Sul, oito países possuem a floresta em pé, e lembrou de países, como o Congo e a Indonésia, que preservaram suas vegetações nativas.

“O resto já desmatou. Então, agora, se eles querem que a gente garanta a nossa floresta em pé, eles têm que colocar ‘dindin’ para que a gente possa garantir a vida de quem mora na floresta.”



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular