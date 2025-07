Bolsonaristas saem de Goiânia para motociata de apoio ao ex-presidente

O deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, publicou um vídeo nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (29/7), em que mostra a mobilização realizada em Goiânia para a participação na motociata em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, marcada para hoje à tarde no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília.

"São 10h10 e estamos saindo agora do Posto Capim Dourado. A galera já chegou em peso. Vamos todo mundo lá para o Capital Moto Week encontrar com Bolsonaro e fazer a maior motociata da história", diz o deputado federal.

A concentração da motociata convocada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro está prevista para começar as 15h, no Parque de Exposições da Granja do Torto. Ontem, quando deixava a sede do PL, Bolsonaro confirmou que estará presente no evento, mas não vai participar da motociata pelas ruas de Brasília na tarde desta terça-feira (29/7).

Trajeto previsto para a motociata em apoio a Bolsonaro pelas ruas de Brasília (foto: Reprodução/Google Maps)

Em vídeos e postagens nas redes sociais, deputados bolsonaristas detalharam o trajeto da motociata. Eles vão sair da Granja do Torto e seguir pelo Eixão Norte até a área central de Brasília. A ideia é passar pela Rodoviária e retornar no Eixo Monumental, nas proximidades da Catedral, já na Esplanada dos Ministérios.

Segundo integrantes da Secretaria de Segurança Pública do DF, a segurança será reforçada nos arredores da Praça dos Três Poderes na parte da tarde desta terça-feira. Haverá também um reforço no policiamento no Supremo Tribunal Federal, segundo informou o jornal O Globo.

Bolsonaro cumpre uma série de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Entre as restrições impostas a Bolsonaro estão o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno (das 19h às 6h) e a proibição de sair de casa nos fins de semana e feriados. Também está vetado o uso de redes sociais e a comunicação com embaixadores, diplomatas, investigados e réus de ações relacionadas à sua conduta no período pós-eleitoral.