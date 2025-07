Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo completa um ano em vigor

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) realizaram, nesta terça-feira (29/07), um ato para comemorar a marca de um ano da Política Nacional de Manejo Integrado de Fogo (PFMIF).

No evento, as entidades destacaram as ações de prevenção e combate aos incêndios. Os biomas do Pantanal, Cerrado e Amazônia apresentaram, mesmo que não estejam na época de incêndio florestal, índices menores de queimadas em 2025 comparadas com os últimos seis anos. O ano de 2024 foi, segundo especialistas, atípico e inédito em questão de clima e incêndios.

O trabalho de prevenção mostra um um cenário controlado, com níveis iguais ou abaixo do mínimo esperado, segundo levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Na cerimônia, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que a PNMIF é exemplo de política ambiental. “É preciso quebrar a inércia do resultado já alcançado. Todo ano temos que nos superar. Por isso, neste aniversário de um ano da Lei de Manejo Integrado do Fogo, fizemos questão de estar aqui”, pontuou. “Temos que mostrar que isso não acontece da noite para o dia, ninguém consegue 800 veículos da noite para o dia. É licitação, muitas horas de trabalho, de dedicação e muita burocracia para chegar a tudo isso.”

Criada pela Lei nº 14.944/2024, sancionada pelo presidente Lula em 31 de julho de 2024, a PNMIF é gerida pelo MMA e busca estabelecer a coordenação entre governo federal, estados, municípios, setor privado e sociedade civil para fortalecer e ampliar medidas de prevenção, preparação e controle de incêndios.

A política tem o objetivo de reduzir a incidência e os danos causados pelos incêndios florestais ao mesmo tempo em que reconhece o papel ecológico do fogo em determinados ecossistemas e valoriza os saberes tradicionais de manejo.



