AtlasIntel: aprovação de Lula é maior que desaprovação pela 1ª vez em 2025

Pesquisa das empresas AtlasIntel e Bloomberg publicada nesta quinta-feira (31/7) revelou, entre outras variáveis, que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassou a desaprovação pela primeira vez em 2025, ano em que a gestão passou por queda na popularidade. De acordo com os resultados, 50,2% dos brasileiros aprovam a administração petista, contra 49,7% que a desaprovam; 0,2% não sabem ou não responderam.

A aprovação de Lula é maior entre mulheres (56,8%), idosos de 60 a cem anos (63,3%), pessoas com ensino superior completo (57,2%), renda acima de R$ 10 mil (60,2%), agnósticos ou ateus (75,5%), moradores da região Nordeste (66,1%) e eleitores do governante petista em 2022 (97%). Os maiores índices de desaprovação vêm de homens (56,4%), jovens de 16 a 24 anos (58,5%), pessoas com ensino médio completo (53,6%), renda entre R$ 2 mil e R$ 3 mil (56,4%), evangélicos (69,3%), moradores do Norte (70,3%) e eleitores de Jair Bolsonaro (99,3%).