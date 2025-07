Quaest: sanção contra Moraes repercute negativamente nas redes sociais

A sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi recebida negativamente pelos brasileiros nas redes socias. Das mais de 1,6 milhão de menções, 60% foram contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e 28% a favor.

O levantamento feito pela Quaest coletou menções entre os dias 28 e 30 de julho sobre o assunto no X, Instagram, Facebook, em sites de notícias e em outras redes.

A defesa da soberania foi destaque entre os termos mais mencionados. Apoiadores do clã Bolsonaro aparecerem em menor quantidade, em geral defendendo a medida de Trump. Uma possível cassação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também aparece na nuvem de palavras da pesquisa entre as principais menções.

O alcance das menções foi em média de 63 milhões de visualizações por hora, incluindo os usuários que estão fora do Brasil. Entre os críticos à lei, a narrativa dominante é a de que Trump estaria ferindo a soberania do Brasil para proteger a família Bolsonaro, além de afirmarem que os motivos para a aplicação da lei não se sustentam.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos adicionou ontem (30) o nome do ministro Moraes na lista dos indivíduos sancionados pela Lei Magnitsky. O mecanismo é usado para impor sanções contra estrangeiros acusados de "corrupção grave ou violação dos direitos humanos".

O governo dos Estados Unidos alega que Moraes assumiu o papel de "juiz e censor", aplicando detenções arbitrárias violando os Direitos Humanos, em processos judiciais, inclusive no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Moraes não possui bens ou contas bancárias nos Estados Unidos e está com o visto vencido há dois anos. Há a possibilidade da decisão respingar no Brasil, em contas digitais e até mesmo com operadoras de cartão de crédito. O ministro buscará medidas para evitar os problemas no Brasil.

