Senador Marcos do Val é alvo da PF e coloca tornozeleira eletrônica

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi alvo de operação da Polícia Federal nesta segunda-feira (4/8) e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorreu após o parlamentar sair do Brasil sem autorização e viajar para os Estados Unidos.



Segundo a TV Globo, o senador foi abordado no aeroporto de Brasília, no início desta manhã. Em agosto do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Marcos Do Val e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele, no âmbito de um inquérito que apura ofensas e ataques contra investigadores da Polícia Federal.



O Correio entrou em contato com a assessoria do senador e aguarda informações.

Matéria em atualização*

