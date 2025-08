Flávio Bolsonaro cobra Alcolumbre por impeachment de Moraes

Senado é a Casa onde são analisados os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal; na imagem, Flávio Bolsonaro (dir.) ao lado de Davi Alcolumbre (esq.) - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrou publicamente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois da decisão que resultou na prisão domiciliar do pai dele, Jair Bolsonaro.

“O Brasil está essa bagunça porque o Senado Federal não está fazendo sua parte”, disse Flávio. “Ele (Moraes) acabou com as prerrogativas parlamentares. Meu presidente Davi Alcolumbre, o que é que o senhor vai fazer em relação a isso? Porque eu sou um senador da República, eu quero a proteção da minha Casa, para a qual eu fui eleito, assim como o senhor foi também”, disse o senador em entrevista à CNN.



“Não é mais possível o senhor fazer como Rodrigo Pacheco (ex-presidente do Senado, PSD-MG), que fica numa espécie de acordo para blindar um ministro do Supremo, quando ele claramente descumpriu a lei de impeachment, e ele (Moraes) deve sofrer um processo de impeachment que já era para ter começado muito antes”, continuou Flávio Bolsonaro.

O Senado é a Casa Legislativa que analisa pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Desde o governo Bolsonaro, apoiadores do ex-presidentes no Congresso tentam emplacar, sem sucesso, o impeachment de Alexandre de Moraes.

Até às 20h30 desta terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não havia se manifestado sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pivô da prisão



O filho do ex-presidente foi o pivô da ordem de prisão. Foi por causa de um vídeo publicado por Flávio nas redes sociais que Moraes determinou as novas restrições. O vídeo mostrava Jair Bolsonaro falando por telefone aos manifestantes bolsonaristas que foram às ruas no domingo.

Na decisão, Moraes disse que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares impostas a ele, como a de utilizar redes sociais por meio de terceiros. O motivo foi uma publicação, feita por Flávio, que mostra o ex-presidente falando a apoiadores que foram às ruas no domingo (3).



“O flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal”, escreveu o ministro.