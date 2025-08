Zucco fala em "ditadura" e cobra impeachment de Moraes após prisão de Bolsonaro

O deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, divulgou nesta terça-feira (5/8), por meio de sua lista de transmissão do WhatsApp, um áudio em que afirma que o Brasil vive “um momento histórico” com a prisão do Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem ele se refere como “sem voz” e “com tornozeleira eletrônica”. A declaração foi feita horas antes de uma coletiva de imprensa convocada pela oposição, marcada para as 11h de hoje no Senado Federal, que tratará do caso e de possíveis reações políticas.

“Está decretada a ditadura no nosso país”, disse Zucco, ao criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pedir abertamente o impeachment do magistrado. “Cabe aos representantes do povo, ao Congresso Nacional, esta missão. E não aos omissos e irresponsáveis presidentes da Câmara Federal e do Senado da República”, completou.

O parlamentar afirmou que Bolsonaro está sendo punido sem ter sido condenado e denuncia o que classifica como perseguição política. “Nenhuma nação democrática tem um ex-presidente da República preso com tornozeleira eletrônica, sem poder falar com os filhos, sem ter acesso às suas redes sociais, sem ter voz”, disse.

Zucco também atacou decisões judiciais relacionadas ao 8 de janeiro e alegou que manifestantes estão sendo presos por “crime de opinião”. “Nenhuma nação democrática permite que o juiz investigue, julgue e condene”, declarou.

Tarifaço



O deputado ampliou as críticas ao governo Lula, responsabilizando o Planalto pela crise diplomática com os Estados Unidos e pela taxação de produtos brasileiros anunciada pela gestão de Donald Trump. “Não quero crer que ainda exista alguém que acredite nas narrativas da esquerda, que acredite que um deputado licenciado seria o responsável por informar a maior potência do mundo sobre os descasos que o governo Lula está fazendo”, comentou, numa referência indireta a Eduardo Bolsonaro.

Segundo Zucco, o governo brasileiro “dobrou a aposta”, aproximando-se da China e adotando medidas que “buscam a ruptura com os Estados Unidos”. Ele ainda mencionou episódios como a recepção de um navio iraniano, a extradição de uma ativista estrangeira em avião da FAB e a defesa de uma nova moeda internacional como sinais de afastamento dos EUA.

A oposição promete intensificar as pressões políticas a partir desta semana. “Vamos exigir sim o impeachment do ministro Alexandre de Moraes”, enfatizou Zucco. “Se acreditam que estão nos enterrando, eu lembro que somos sementes. Sementes de valores, de luta pela liberdade, não por opção, mas por sobrevivência.”

