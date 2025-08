Deputados pedem desocupação do Congresso para votar projetos

Parlamentares da oposição, com a boca coberta com fita adesiva, ocupam a mesa do presidente durante uma sessão plenária da Câmara em protesto contra a ordem de prisão domiciliar emitida contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, em Brasília, em 5 de agosto de 2025 Caption - (crédito: EVARISTO SA/AFP)

Deputados da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram a ação dos parlamentares bolsonaristas de ocupar as Mesas Diretoras da Câmara e do Senado. Nesta quarta-feira (6/8), o deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP) disse que os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão tentando "ganhar a pauta na base do golpe e da palhaçada".

Leia também: Parlamentares passam a noite no Congresso contra prisão de Bolsonaro

"Hoje começa a valer o tarifaço do Trump contra o Brasil. Mas a imagem que entrará para os livros de História será do Congresso sequestrado por meia dúzia de golpistas de esparadrapo na boca. Os milhares de trabalhadores cujos empregos estão em risco não esquecerão que essas mesmas pessoas apoiaram a taxação mandada por Bolsonaro", afirmou Boulos.



Hoje começa a valer o tarifaço do Trump contra o Brasil. Mas a imagem que entrará para os livros de História será do Congresso sequestrado por meia dúzia de golpistas de esparadrapo na boca.



O que os bolsonaristas estão fazendo é o que fazem de melhor: tentar ganhar a pauta na… — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 6, 2025

O deputado federal Glauber Braga (PSol-RJ) citou que as mesas do congresso têm que ser liberadas para votar a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil por mês. "Agora, os deputados do PL terem se autoimposto a colocação de esparadrapos na boca, eu acho uma boa medida. É uma ação voluntária para contribuir com a paz. Tem que continuar. Todo cuidado é pouco, é possível que os deputados em questão não compreendam se tratar de ironia e imaginem que é mesmo algum tipo de apoio. Se bem que se servir como incentivo para manterem os seus esparadrapos está valendo", escreveu.

Todo cuidado é pouco, é possível que os deputados em questão não compreendam se tratar de ironia e imaginem que é mesmo algum tipo de apoio. Se bem que se servir como incentivo pra manterem os seus esparadrapos tá valendo… https://t.co/PQ6dR0AcP6 — Glauber Braga (@Glauber_Braga) August 6, 2025

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara, ressaltou que a oposição tem o direito de fazer obstrução, mas não de ocupar as Mesas Diretoras. "É fazer a mesma coisa que os vândalos do 8 de janeiro fizeram. É agredir uma instituição democrática do Brasil. Impedir seu funcionamento, por meio da violência, é uma espécie de AI-5 parlamentar. A democracia brasileira está sob ataque. Queremos votar por pautas importantes para a população, isenção de Imposto de Renda é uma delas. E eles estão colocando a faca no pescoço da população", frisou.

A oposição tem todo direito de fazer obstrução. É direito regimental. Agora, ocupar, na marra, as Mesas do Senado e da Câmara é fazer a mesma coisa que os vândalos do 8 de janeiro fizeram. É agredir uma instituição democrática do Brasil. Impedir seu funcionamento, por meio da… August 5, 2025

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) disse que os parlamentares estão tentando fazer o Congresso de "refém". "Mas nós não aceitaremos essa chantagem e não aceitaremos essa tentativa golpista ridícula. Eles já tentaram um golpe de estado, já tentaram ocupar as ruas e já tentaram ameaçar o emprego e as famílias do Brasil, por meio do tarifaço de Eduardo Bolsonaro e Trump. E, todas às vezes, eles falharam", citou Erika.

???? Parlamentares bolsonaristas sequestraram as mesas da presidência da Câmara e do Senado.



Eles dizem que só vão sair, e nos deixar votar propostas como o FIM do Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5.000, se Bolsonaro for anistiado.



Sim, estão fazendo o Congresso de refém.… pic.twitter.com/SH4XmKB7aF — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 5, 2025

Já a deputada Fernanda Melchionna (PSol-RS) afirmou que a "extrema-direita transformou a volta do recesso em piada". A parlamentar descreveu a situação como grave. "Que eles não gostam de trabalhar, o Brasil já sabe. Mas a obstrução que estão promovendo é inaceitável. Quem dera fosse só uma 'greve de silêncio', isso até seria um presente. O problema é que estão barrando o funcionamento da Casa em protesto contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. É o cúmulo do desrespeito com o país", argumentou.

A extrema direita transformou a volta do recesso em piada, mas a situação é grave.



Hoje seria o primeiro dia de trabalho na Câmara, mas os deputados bolsonaristas estão impedindo o início das sessões. Que eles não gostam de trabalhar, o Brasil já sabe. Mas a obstrução que estão… pic.twitter.com/VkQGuOWTXd — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) August 5, 2025

O senador Humberto Costa (PT-PE) também criticou a ocupação; "O Congresso precisando discutir a isenção do Imposto de Renda, o fim da escala 6x1, medidas contra o tarifaço de Trump e vários projetos de interesse do povo brasileiro e a oposição está fazendo o que? Bravata para liberar o bandido de estimação da prisão domiciliar em sua mansão", disse.

O Congresso precisando discutir a isenção do Imposto de Renda, o fim da escala 6x1, medidas contra o tarifaço de Trump e vários projetos de interesse do povo brasileiro e a oposição está fazendo o que? Bravata pra liberar o bandido de estimação da prisão domiciliar em sua mansão. pic.twitter.com/I9AiBY1Ioz — Humberto Costa (@senadorhumberto) August 5, 2025

A ação de ocupar o Congresso foi anunciada em entrevista coletiva na terça-feira (5/8), quando deputados e senadores informaram que iriam obstruir as votações na Câmara e no Senado até que a direção das duas Casas decidisse colocar em votação matérias classificadas por eles como “pacote da paz”. Entre os pedidos estão anistia ampla e irrestrita aos acusados pelos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro em 2023, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e uma proposta de emenda à Constituição que extingue o foro privilegiado.