Nikolas critica realização da COP30 no Pará e ironiza fala de Lula sobre Trump

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez duras críticas à realização da COP30 em Belém (PA), durante declaração a jornalistas e apoiadores nesta quarta-feira (6/8), no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A fala ocorreu enquanto parlamentares da oposição ocupam a mesa diretora do plenário, em protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e sem previsão de desocupação.

Segundo Nikolas, a escolha do estado do Pará para sediar a conferência climática foi um erro. “Não sei vocês, mas pera aí, você olha a COP30, que está sendo colocada no Pará, um dos estados com pior IDH no nosso país”, afirmou. “Literalmente, o presidente, por exemplo, não sei se eu me engano se é da Hungria, não vai vir mais para cá, porque a COP tá sendo uma vergonha para o nosso país.”

O parlamentar também atacou o presidente Lula por declarações recentes sobre o ex-presidente norte-americano Donald Trump. O petista afirmou ontem (5) que não pretendia ligar para Trump sobre o tarifaço imposto contra produtos brasileiros. “Vai ligar para o Trump para poder convidar ele para a COP. Toma vergonha na cara, Lula. Deixa com essas provocações, essas piadinhas sem graça”, disse Nikolas. “Você é um líder que está se portando literalmente com aquilo que eles me acusam: de imaturidade.”

Em tom de campanha, Nikolas emendou críticas ao que considera uma “divisão constante” promovida pelo governo. “As pessoas vão olhar para o Brasil de uma forma diferente. Querem fazer uma divisão a todo tempo, colocando nós contra eles: cristãos contra ateus, homens contra heteros, negros contra brancos, pobres contra ricos. É uma ideia ultrapassada”, declarou.

O deputado ainda minimizou os efeitos dos ataques do governo contra a oposição. “Sabe o que que esses ataques que o Lula tem feito a nós tem mudado? Nada”, apontou.

Em seguida, projetou um retorno de Jair Bolsonaro (PL) ao comando do Palácio do Planalto. “E se o Bolsonaro sair da cadeia, aguarde: ele é o próximo presidente da República.”

As declarações foram feitas em meio a uma ofensiva política da oposição no Congresso. Desde a noite de terça-feira (5), parlamentares contrários ao governo ocupam a mesa diretora do plenário da Câmara em protesto contra decisões do Supremo e em defesa do ex-presidente.

