Zanatta é denunciada ao Conselho Tutelar por levar bebê para ocupação do plenário

A deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para a ocupação bolsonarista no plenário da Câmara - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os deputado Reimont (PT-RJ) e Lindbergh Farias (PT-RJ) acionaram o Conselho Tutelar contra a deputada Júlia Zanatta (PL-SC), que levou a filha de quatro meses para a ocupação bolsonarista no plenário da Câmara. O Partido Liberal ocupou o Plenário Ulysses Guimarães e também o auditório Nereu Ramos como forma de impedir o início das sessões da Câmara, como modo de protesto pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e à favor da anistia.

Na representação ao Conselho Tutelar da Asa Sul, com o título "denúncia de possível exposição de criança a situação de risco", o parlamentar alegou que a conduta da deputada poderia estar colocando a criança em perigo.

"Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que diz respeito à proteção integral da criança (art. 1o, art. 4° e art. 5° do ECA)", afirma no documento.

A deputada estava com a bebê de colo durante a tentativa do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de retomar o controle do Plenário e dar início à sessão. Confira depoimento da deputada durante a obstrução:

O deputado Reimont reitera na denúncia a possibilidade de Motta utilizar a força da Polícia Legislativa para tirar a oposição da Mesa Diretora.

"No decorrer da ocupação, que se deu sob alertas e possibilidade de intervenção da Polícia Legislativa, a referida parlamentar estava acompanhada de sua filha, um bebê de colo, que permanece com ela durante todo o episódio", ressaltou. Na tarde da última terça-feira (5/8), o Correio flagrou outras crianças junto aos parlamentares durante a ocupação no Plenário da Câmara.

O deputado governista publicou a representação nas redes sociais. "Acabei de acionar o Conselho Tutelar para tomar as devidas providências contra a deputada Júlia Zanatta que levou a filha bebê para a ocupação irregular da mesa diretora da Câmara", disse. O líder do partido na Câmara, Lindbergh Farias, disse à jornalistas que também acionou o órgão devido a situação.

"O presidente anunciou que ia abrir a sessão às 20h30. Eu entendo que ele está lá [dentro do Plenário] negociando, conversando. Tem uma deputada Júlia Zanatta (PL-SC) com um bebê de colo, nós já acionamos o Conselho Tutelar, isso é uma irresponsabilidade. Ela não pode colocar uma criança, usando uma criança daquela forma", argumentou o líder do PT.

