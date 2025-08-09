Novo diz que Van Hattem sofre perseguição após motim na Câmara

13/06/2019 credito : Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - Leitura do relatório e parecer do relator da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP). Dep. Marcel Van Hattem (NOVO-RS) - (crédito: Pablo Valadares/C?mara dos Deput)

O Partido Novo repudiou o que chamou de "tentativa de perseguição política" contra o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), líder da sigla na Câmara, em nota publicada na tarde de hoje (9).

O parlamentar foi alvo de pedido de suspensão do mandato por seis meses após invadir a mesa diretora e ocupar a cadeira do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Durante o motim organizado por aliados de Jair Bolsonaro (PL-RJ), Van Hattem chegou a se recusar a sair dali, mas foi convencido por outros deputados a desocupar a cadeira.

Motta encaminhou a representação à Corregedoria da Casa. A nota diz que a obstrução parlamentar "é um instrumento legítimo e tradicional do jogo político, amplamente usado pela esquerda quando era oposição, sem qualquer sanção".

Os deputados ocuparam a Câmara em defesa da anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos e pelo fim do foro privilegiado. "O que antes era encarado como parte da democracia, agora tornou-se motivo para perseguição severa, atingindo não apenas os parlamentares, mas milhares de brasileiros que eles representam", escreveu o Novo.

A Corregedoria da Câmara vai analisar e decidir se a representação contra o deputado vai ao Comitê de Ética, que decidirá se punirá e qual será a dosagem de eventuais punições.